Esta mañana, las familias de la escuela primaria N° 143 de Cutral Co fueron convocadas por el equipo directivo para informarles que se deberá hacer toda la instalación de gas a nuevo, tarea que demandará al menos sesenta días. Sin embargo, las madres y padres presentes redactaron una nota para solicitar a las autoridades educativas que se posterguen los trabajos para permitir que las niñas y niños terminen el ciclo lectivo de manera presencial, en el mismo edificio.

Las clases en esta escuela del barrio Libertador San Martín -ex500 Viviendas- están suspendidas porque Camuzzi Gas del Sur retiró el medidor ante la pérdida importante de gas registrada en el patio de la cocina. Desde el 18 de este mes, personal que vino desde Neuquén llegó para presurizar las cañerías y verificar dónde hay fugas.

“Hasta ayer se hicieron las pruebas de hermeticidad y detectaron que no solo es ahí, sino en otros sectores que todavía no podían detectar. Se encontraron dos en el jardín y al seguir intentando encontrar -porque seguía la fuga- no pudieron determinar dónde era”, explicó la directora Roxana Troncoso.

La decisión desde Neuquén es que “se comience la obra del cambio total”. Esto implica que siga la suspensión de clases presenciales. “Se convocó a una reunión a las familias que se desarrolla con la supervisora de Nivel primario, la directora de jardín y el gasista matriculado que estaba trabajando”, agregó.

Sin embargo, enteradas de la situación y el plazo que demandaría la obra, las familias piden que la realización se postergue hasta diciembre y que puedan tener clase normales de aquí en más, explicó la directora. “No se podrá dar el refrigerio, pero están planteando esa situación. No puedo dar una respuesta porque depende de la dirección de Nivel y no soy la que decide si la obra se hace ahora o en diciembre”, aclaró Troncoso.

La ejecución de la obra demandará un plazo de entre 50 a 60 días, por lo que con ese plazo se llega hasta el fin de ciclo lectivo. Se debe esperar cuál será la respuesta de los funcionarios educativos ante este pedido. Existe una alternativa que podría ser en otro edificio, sin embargo esto no está oficializado.

