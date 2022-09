Se trata de dos perros que pertenecían a la refinería NAO combustibles y que fueron alcanzado por las llamas durante la explosión.

Luego de conocerse la noticia y sobre el estados de los canes varias personas, entre ellos veterinarias de Cutral Co y Plaza Huincul, ofrecieron ayuda para asistirlos y después de 72 horas, la médica Cecilia Merino comunicó que se encontraban fuera de peligro.

Fueron días en lo que se vio el amor que las personas, de ambas localidades, tienen hacia los animales. Organizaron campañas solidarias y se movilizaron para acercarle a la veterinaria los insumos necesarios para continuar con el tratamientos de los perros.

Ahora, están pidiendo un hogar para los dos canes y poder continuar con el post tratamiento que llevará un cuidado especial.”Ya llevan 72 horas y recién ahora puedo decir que están fuera de peligro han pasado la fase aguda de la enfermedad pero esto no es solo una enfermedad es un complejo evento de sucesos metabólicos al que llamamos síndrome del Quemado sabemos que costarán varios días cicatrizar y que quedarán secuelas especialmente de dolor que tendrá el resto de su vida como las cicatrices de sus heridas .Buscamos una familia que quiera adoptarlos que colabore con la curación de sus heridas.Pero ellos son amigos y quisiera un hogar y familia para los dos juntos” escribió la médica Cecilia Merino en su muro.

Y agregó “Por otro lado no he podido responder a más de 200 mensajes recibidos pero si me siento honrada y muy agradecida de la cantidad de insumos para sus curaciones para que nada les falte ,en agradecimiento a todos quienes se preocuparon a la distancia ellos serán asistidos de por vida por mi y mi veterinaria para que las secuelas que queden no generen incapacidad o dolor crónico que tengan que soportar.”

La médica no dudó en brindar su atención hacia estos perros y demostró el excelente nivel que tiene como profesional.