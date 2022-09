El intendente José Rioseco se refirió al parate que sufrió la obra que se ejecuta del proyecto pluvioaluvional durante una semana. Señaló que se arribó a un principio de acuerdo entre las partes por lo que se reanudará.

El principio de acuerdo se alcanzó el martes entre Nación -que financia los trabajos-, la empresa y el municipio. “Como municipio y queremos ser claros, queremos decir que había un grupo de trabajadores que pertenecían a una empresa subcontratada y otros pícaros, entre ellos algunos obreros que no pertenecen a nuestra zona, que quieren involucrarse en el tema sin haberse estado previsto”, señaló.

En ese sentido indicó que “esos pícaros no van a tener la respuesta que ellos quieren y es más vamos a avanzar las causas en la justicia porque no puede ser que las obras que nos cuesta tanto esfuerzo a los intendentes, las empresas y a Nación fundamentalmente nos veamos con este tipo de actitudes”.

Por otra parte, también hizo una referencia a la empresa al referir que “también tiene que actuar responsablemente con los empleados y así podremos cristalizar esta obra”.

Finalmente, apeló al esfuerzo y la comprensión de todas las partes “si no, no podemos hacerlo”.