El barrio recuperará un espacio que durante mucho tiempo albergó a numerosas actividades deportivas pero que había caído en la decandencia y era un lugar peligroso.

El presidente Roberto López explicó que uno de los lemas de su campaña para la comisión vecinal fue recuperar este espacio. “Se inició en mayo la obra, con mucho compromiso de parte del municipio”, explicó.

El gimnasio no tenía inodoros, no tenía agua, estaban rotas las cloacas, no había puertas, el piso estaba roto, entraban las palomas y por momentos vivía gente en situación de calle.

“Ahora se reparó todo, el municipio entendió las necesidades del barrio, se puso a disposición, se arregló el piso, el techo, las cloacas y se cambiaron los artefactos”, dijo López. Se inaugurará este miércoles a las 11, con la presencia del intendente José Rioseco.

Las actividades que ya están confirmadas y tienen horario son patín artístico, roller derby, ciclismo del parque oeste y newcom para mayores.

“Desde que se enteraron que el gimnasio volverá a funcionar es impresionante la cantidad de personas que me llamó para pedir espacio, de voley, de fútbol, un montón, veremos como nos podemos acomodar para ampliar las actividades”, detalló el vecinalista. Y pidió principalmente que los vecinos y vecinas se esmeren en cuidarlo.