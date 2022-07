El candidato a gobernador por la lista Azul, Marcos Koopman, visitó Cutral Co y mantuvo reuniones con varios vecinos además de realizar una actividad formal con eje en la reforma del Código Procesal Civil de Neuquén.

En una entrevista con Cutral Co al Instante, aseguró que “como hombre del interior” tendrá un visión diferente hacia Cutral Co. “No voy a diferenciar entre ningún intendente”, aseguró Koopman, tras aclarar que trabajará para que gobierne en Cutral Co un proyecto del Movimiento Popular Neuquino.

Tras ser consultado por la falta de obra pública provincial en la localidad de Cutral Co, Koopman explicó que él es un vecino de Zapala y que ya no existirá “ningún puente entre Neuquen y Zapala” que sortee o discrimine a la comarca petrolera. “Cutral Co y Zapala son más complementarias que Cutral Co con Neuquén. El desarrollo logístico que piensa (Gustavo) Suárez para Plaza Huincul tiene que ser primo hermano con la zona franca de Zapala, hay que mirar hacia el oeste porque sino nos va a pasar como a Argentina que pensó todo para la capital y perdió tiempo”, dijo el actual vicegobernador.

Industrialización en Origen

Tras muchos fracasos en las inversiones relacionadas con darle valor al gas y al petróleo, Marcos Koopman asegura que es posible.

“Un volumen de producción de gas más alto y a un precio diferencia va a compensar el costo más alto del transporte”, asegura el vicegobernador. Según su postura, el crecimiento del gas de Vaca Muerta alcanzará para el mercado interno, para exportar y para la industrialización en origen y que un bajo costo de esa materia prima hará posible solventar el costo mayor de transporte del producto industrial hacia zona más urbanizadas.

Y admitió que hubo muchos fracasos “pero hay una refinería funcionando, la de Nao Combustible, que es una refinería pequeña, una empresa ágil, es un modelo que se puede replicar”. Y aseguró que buscará la aprobación de una ley de incentivo fiscal provincial para las inversiones en industrialización.

Para Koopman el fracaso de las refinerías como Petrolera Argentina y Renesa “fue no pensar a largo plazo, porque no solo hay que pensar en la industrialización en origen, la manofactura, también hay que poner la mirada en la logística y en lo comercial, es toda una cadena que debe ir integrada”, opinó.

Y apostó al desarrollo de las pymes como motor de la economía regional. “Si desarrollamos pymes neuquinas nos va a permitir invertir en otras cadenas de valor, así será posible que vengan otras empresas que se radiquen en Neuquén para generar la nueva matriz productiva”, se entusiasma Koopman.