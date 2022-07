Un adolescente de 13 años que se fue desde anoche alrededor de las 23:30 de una vivienda en Villa El Puestero es buscado intensamente por su familia. La última vez que lo vieron fue alrededor de las 3:45 de la madrugada en una remisería del barrio Otaño.

Su mamá, Ariana, en diálogo con Cutral Co al Instante explicó que “tenía miedo y se escondió, pensé que estaba jugando, pero lo buscamos y no lo encontramos más”. Al mismo tiempo recordó que “le da miedo la oscuridad y tal vez se asustó y salió, pensé que estaba con mis hermanas, pero no está”.

La mamá del adolescente indicó que estaban todos en una casa de Villa El Puestero y desde ahí se fue. La última vez fue visto en una remisería del barrio Otaño de Plaza Huincul, donde pidió agua. La familia radicó la denuncia policial y están en la intensa búsqueda.

Para quienes puedan aportar algún dato, se recordó que al momento de irse tenía una visera gris, un pantalón de jean, calzaba zapatillas negras con suela de color blanco, y una campera negra.

Ante cualquier dato que se pueda aportar, se deben comunicar al 299 5578626 o bien al 101.