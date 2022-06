En la sesión ordinaria se aprobó el estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del primer y tercer trimestre, el cierre contable del ejercicio y el resultado de la auditoría, todos referidos al 2021.

La norma tuvo los votos positivos de la presidenta Marga Yunes y el bloque del MPN compuesto por Gabriela Gendana, Mónica Sarmiento, Sergio Martínez y Bruno Porco del Frente Comunitario por Plaza Huincul. Los concejales no fundamentaron su voto.

En contra votaron los ediles Ramón Lecaro (UC-FN) y Gustavo Iril (Compromiso) quienes fundamentaron su postura. Lecaro describió que se incumplieron dos artículos de la Carta Orgánica Municipal (artículos 113° inciso “n” y 149° inciso “b”) relacionados al tiempo previsto para enviar la información (cada tres meses) y sobre la función de la sindicatura municipal.

Las principales objeciones de Lecaro fueron -y según la documentación que analizó- que para “todo el año se presupuestó ocho millones y se gastaron 10 millones. Es decir que ya se gastó lo del año y recién llevamos el primer trimestre”.

Luego mostró preocupación sobre los recursos del ENIM y los destinos específicos que tienen. “Ingresaron 246 millones de pesos y se lleva ejecutado 166 millones, pero no tenemos detalle de obras ejecutadas. Entonces, mal ponemos aprobar algo que no sabemos en qué se invirtió”, dijo. Si hay obras varias, pero no tenemos detalle de obras ejecutadas pero no tiene información para saber el destino específico.

Lo mismo para el ítem de capacitación. “En lo que va del trimestre se especifica poco más de 44 millones de pesos, y podemos observar que la única parte que tiene o cuenta que tiene relación con estos ingresos es la subsecretaría de Capacitación y solo tiene 591 mil pesos. No se observan imputaciones ni capacitaciones realizadas en el primer trimestre que justifiquen tamaño ingreso que son 44 millones de pesos”, indicó.

“Muestran a mi criterio que este primer trimestre no se condice con la manera que debería llevarse adelante una administarción por lo tanto es negativo”, concluyó.

Por otra parte, el concejal Iril consideró que a su entender, “los recursos multimillonarios que ingresan desde el ENIM, por coparticipaciones nacional y provincial, y contribuciones de vecinos tienen que ser manejados con transparencia y no a discreción como en la actualidad”.

Pidió que se conozcan qué obras y con qué costos se llevarán adelante y “por eso como concejal de la minoría que decimos la constructiva entendemos que la de comunicación debidamente argumentados deben ser tratados no ignorados como se está haciendo costrumbre en este Concejo Deliberante, deben ser elevados al Ejecutivo para que nos informe en qué situación se encuentra Tecnogas, los 150 millones de pesos en alquiler de vehículos, cuántos recursos se erogan por mes para la ciudad deportiva. El trabajo de la sindictatura municipal no es el que debería realizar un cuerpo independiente del ejecutivo que nos mandan esos informes lavados y que muy poco aportan al debate”.

Desde el oficialismo, Martínez fue el encargado de fundamentar el voto. “De 2.730 millones, los egresos fueron 3.006 millones, hay una diferencia que es equilibrada con respecto al plazo fijo que se tiene de 57 millones en números redondos y el fondo de inversión de 43 millones del banco Galicia, esto nos permite tener un presupuesto equilibrado, las finanza han sido tratadas equilibradamente para tener un presupesto”.

Finalmente, la presidenta del cuerpo la puso a votación y excepto los dos concejales, el resto la apoyó.