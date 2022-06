El escritor Eduardo Sacheri cerró la 1º Feria del Libro de Plaza Huincul con una charla cara a cara con sus seguidores, que colmaron el auditorio de la Sala Gregorio Álvarez. Cercano, distendido y ocurrente, contestó preguntas y relató su experiencia en el ámbito literario, en su rol de historiador, y como docente.

En una suerte de living compartido con el periodista Fredy Petronace, el consagrado escritor de relatos de fútbol, cuentos y novelas que fueron llevadas al cine -El secreto de sus ojos; La odisea de los giles- mantuvo un ida y vuelta con el público, ávido por conocer detalles de su quehacer en la literatura.

Tras un divertido momento en que le advirtió a los presentes que se le veía un doblez raro bajo el ruedo del pantalón, porque se equivocó y se puso medias de fútbol con los zapatos, Sacheri reconoció que “el fútbol tiene un lugar importante en mi vida, me gusta mucho, me gusta jugarlo, me gusta mirarlo, me gustó escribir cuentos de fútbol. Alejandro Apo, en radio Continental estaba arrancando con un programa en el que leía cuentos de fútbol y mi mujer y mis amigos, me decían “hacé algo con estos cuentos”. “Tanto insistieron, que llevé tres cuentos, y Apo leyó mis cuentos y así fue como se fue eslabonando una cosa con la otra”.

El escritor (que publicó recientemente Los días de la revolución, un libro de historia Argentina que comprende el período 1806-1820), contó que es disciplinado para escribir, que le dedica muchas horas, y que su estrategia para redactar novelas consiste en armarse una especie de plano, como si fueran apuntes, unidos por flechas, globos, acotaciones. “Cuando tengo claro cuáles son los personajes, cómo va a ir la historia, la novela arranca por acá y termina allá, recién ahí me pongo a escribir”, expresó.

Sobre la inspiración, dijo que a él, todo el tiempo se le están ocurriendo cosas, que es curioso, que le interesan las historias que los demás le cuentan y que hay ciertos temas que se le ocurren más de una vez y que ya aprendió a reconocer que si esa idea vuelve, le vendrá bien para hablar de algo propio, “porque en el fondo, yo los libros los escribo para hablar de algo mío, para pensar de algo mío”.

El encuentro que puso fin a la 1º Feria del Libro de Plaza Huincul, se cerró con el obsequio de libros del escritor, y la firma de ejemplares.