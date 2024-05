Desde los primeros minutos de este martes, un grupo de trabajadores y trabajadoras del hospital de Complejidad Media realizan una medida de fuerza que se extenderá por 24 horas, convocada por ATE.

Las demandas que llevan adelante son varias y están relacionadas con la situación que atraviesa el sector de salud. En el caso de Cutral Co y Plaza Huincul los inconvenientes están relacionados con faltantes de recursos humanos y de elementos para funcionar.

“La verdad es que tenemos una situación compleja. No nos pagaron el PH como trabajadores, faltante de recursos humanos en farmacia, esterilización, trabajadores que concursaron el año pasado y que todavía no salió el decreto”, dijo Anabela Cuevas, desde ATE.

Hay faltante de ambulancia, de vehículos para que puedan hacer las distintas visitas a los centros de salud; el mantenimiento sin vehículo; y para el hospital de día. Se suma la falta de insumos y medicación que hay en el hospital, aclaró. “Tenemos una lista bastante amplia porque que tenemos una guardia de emergencia y no tenemos recurso humano ni aparatología y el equipo de rayos no está en funcionamiento, es una situación crítica y nosotros no estamos exentos”, subrayó.

La medida de fuerza es por 24 horas. Continuarán en estado de alerta con el sector de farmacia, por la falta de trabajadores. “Siguen siendo la misma cantidad. Sumale que siempre sufrimos el apriete y la persecución laboral. los centros de salud están en su mayoría cerrados y la supervisora pregunta quién fue”, concluyó.