La dilación en los trabajos de reparación de la red de gas en la EPET Nº 10 está centrada en la espera que debe contemplarse para la llegada de una válvula de seguridad que requiere la cañería y que es importada.

Su llegada está estimada en veinte días al proveedor. Luego será entregada al encargado de obra y recién allí hacer la colocación y pruebas de hermeticidad, según explicó el ministro de Gobierno y Educación Osvaldo Llancafilo.

De seguir estos plazos no existe posibilidad que la escuela pueda estar habilitada antes de julio. El ministro que estuvo hoy en Cutral Co prefirió no hablar de plazos o fechas porque las anteriores no se cumplieron.

“La semana pasada nos hablaron de 20 días para que la válvula de seguridad (que es importada) llegue al proveedor y ahí a la empresa. Hay cuestiones de mantenimiento que se están haciendo en paralelo. Si hay un tiempo estimado por lo menos 25 días. Lo que pasa es que no podemos supeditar una obra de tamaña envergadura a un plazo determinado porque ya lo hemos hecho y primero fue el error que se interprete una obra domiciliaria cuando es una obra industrial y cualquiera que va al lugar y la recorre puede tomar dimensión de lo que es la obra que se está haciendo”, explicó el ministro.

“La válvula de ventilación es necesaria por la seguridad que necesita el establecimiento”, acotó. Llancafilo -que se refirió a la EPET Nº 10 después de recorrer el CFP 26– indicó que la obra está avanzada en más de un 90 % . “Es una obra que la parte gruesa se hizo, lo que faltan son detalles que hacen a ni más ni menos la seguridad de la obra en sí”, subrayó y dijo que la instalación la tiene que hacer personal especializado, las pruebas de hermeticidad con la diferencia que es una obra industrial. Entendemos que habrá unos siete días más para las pruebas.

Mientras tanto, agradeció especialmente la paciencia de las familias del estudiantado y del personal docente y no docente por la situación. En cuanto a la cuestión pedagógica continuará como hasta ahora en tres establecimientos diferentes: el Centro de Capacitación -ex123- , el CPEM Nº 58 y la escuela Especial Nº 2. Allí concurren según el ciclo lectivo y la modalidad.