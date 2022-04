En 29 de junio de 2021, una explosión en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque terminaba con la vida de dos trabajadores, Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi y la docente Mónica Jara.

La Fiscalía, a cargo de Sandra Gonzalez Taboada y Gabriela Macaya, efectivizó la acusación contra Eduardo Afione,Roberto Deza,Carlos Córdoba, Héctor Villanueva, Fabio Luna, Sergio Percat, Raúl Capdevilla, Diego Bulgheroni, ocho personas en total, ya que dos de los imputados no estuvieron presentes Gabriel Potas y Patricia Cresatti,. Luego la jueza Patricia Lúpica Cristo resolvió dar por formulados los cargos.

La fiscalía acusó a los involucrados de los delitos de estrago seguido de muerte, homicidio culposo, administración fraudulenta y falsedad ideológica, pero los aplicó según la participación de cada acusado en el hecho.

Durante la audiencia se conocieron detalles de lo ocurrido previo a la tragedia, mientras se realizaba una manifestación del gremio ATEN.

Aquí las cinco claves:

1️⃣La obra de gas no estaba finalizada pero se entregó igual

Según sostuvo la fiscal Sandra Gonzalez Taboada, la obra en la escuela 144 fue entregada en marzo, se firmaron los papeles en Neuquen pero no estaba terminada.

2️⃣La cañería que provocó la explosión era clandestina

Según la fiscalía la pérdida de gas que se registraba en el aula provenía de una cañería que no estaba habilitada y que no figuraba en los planos de la obra. Para la querella “nunca se iba a declarar esa instalación”.

3️⃣En julio el gobierno provincial pagó la obra a la empresa

Según la documentación que tiene la Fiscalía en su poder, un mes después de la explosión, la obra fue pagada por el gobierno provincial gracias a la documentación de finalización que se había entregado y que era falsa, según probaba el accidente.

4️⃣Los abogados defensores acusan a Nicolás Francés de la negligencia

Durante la audiencia los defensores Segovia y Coto aseguraron que el relato fiscal sobre cómo ocurrió la explosión no es claro y que la evidencia muestra que Nicolás Francés fue negligente al probar el calefactor con un”magiclick” que en realidad era el sistema de encendido del artefacto. “Ya no se lo puede juzgar (porque es una de las víctimas) pero su accionar claramente provocó la explosión”, dijo Coto. Para la fiscalía el motivo del accidente fue una pérdida en una cañería y no en el calefactor “porque están intactos”.

5️⃣Defensas quieren que los delitos de administración fraudulenta y falsedad ideológica se investiguen en Neuquén

Los abogados defensores pidieron a la jueza Patricia Lúpica Cristo se declare incompetente y que los acusados de administración fraudulenta y falsedad ideológica sean juzgados en Neuquén. Argumentan que la licitación, los contratos y el pago de la obra se llevaron a cabo en Neuquén y no en Cutral Co. La querella consideró que se intenta dilatar la causa “en búsqueda de impunidad”.