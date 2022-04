El 12 de abril de 1997 se recuerda en Cutral Co y Plaza Huincul como un día trágico porque las manifestaciones populares se cobraron una víctima fatal.

Hoy, a las 18:30, el sindicato docente ATEN hará un acto para recordarla a pocos metros del lugar donde cayó mortalmente herida, en Plaza Huincul.

Teresa tenía 27 años, trabajaba como empleada doméstica y ese día salió a ver qué pasaba en el puente que hoy lleva su nombre. Había muchas personas, la mayoría de ellas vecinas y vecinos de los barrios Otaño y Centenario, pero también manifestantes que huían del corte de ruta que había sido reprimido por la Gendarmería sobre la ruta nacional 22.

Sobre el puente había un grupo de efectivos de la policía provincial, que había desenfundado las armas y apuntaban hacia los manifestantes. Se afirma que sobre los techos de las viviendas también había personas armadas y que se trataba de un enfrentamiento armado.

Lo cierto es que una bala policial rebotó en una ventana e impactó en el cuello de Teresa, que se mantenía alejada del puente. Y la mató.

¿Por qué se cortaba la ruta?

Un año antes, en 1996, se había realizado la primera pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul. Fue una gran protesta por la falta de trabajo que generó la privatización de YPF.

En 1997 la situación no había cambiado sustancialmente, la desocupación y el hambre afectaban a miles de familias. Y las promesas realizadas por el gobernador Felipe Sapag se habían cumplido parcialmente.

El 9 de abril el gremio ATEN convocó a un paro y se inició un corte de ruta en Plaza Huincul. Los denominados “fogoneros” (jóvenes desocupados) se sumaron a la medida de fuerza con sus propios reclamos.

ATEN había recibido la amenaza de que perdería su personería jurídica si cortaban la ruta y decidieron realizar una asamblea el 11 de abril a las 23 y abandonaron la ruta.

Durante la madrugada del 12 de abril llegó Gendarmería y rápidamente reprimió a los fogoneros para liberar la ruta. Pero no se detuvieron allí, quisieron seguir hacia las dos ciudades y tras horas de refriega, cuando los gendarmes llegaron al aeropuerto había decenas de cortes sobre la ruta.

¿Por qué la policía provincial estaba en la ruta 17?

Mientras Gendarmería atravesaba la ruta nacional 22 y reprimía a la población enardecida, la policía provincial se desplegó sobre la ruta provincial hacia Picún Leufú.

La orden llegó de parte de un jefe policial de la jurisdicción de Cutral Co, no un de juez provincial. Los efectivos involucrados no tenían capacitación para este tipo de acciones y actuaron con sus armas reglamentarias, con balas de plomo. De milagro no fue una tragedia mayor.

La justicia realizó una investigación y pudo determinar con certeza que la bala que mató a Teresa provino del grupo de policías, pero no fue suficiente para determinar la identidad del policía. Los que estuvieron allí fueron sancionados pero no hubo condena.

El asesinato quedó impune. Pero como dice el cartel recuerda a Teresa en Carlos H. Rodríguez y Roca: no impunidad que sea eternamente impune. Siempre habrá justicia si la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul no olvida estos hechos históricos que marcaron la historia.