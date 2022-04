Esta tarde, se conoció el veredicto en la causa que se le sigue a Ezequiel Dimarco por el homicidio de Emanuel Garrido Medrano. El tribunal de jueces lo declaró penalmente responsable de homicidio agravado por el uso de arma. Continuará con prisión preventiva hasta el próximo 24 de junio.

La madre de la víctima y algunos familiares escucharon la declaración del tribunal que integran los jueces Raúl Aufranc, Patricia Lúpica Cristo y Richard Trincheri. En la sala también estaba el acusado Dimarco, que se mantuvo impasible al momento de escuchar la decisión del tribunal.

El hecho ocurrió en junio del año 2021 en el barrio Otaño de Plaza Huincul y conmovió a la comunidad ya que la víctima era un joven muy querido en el barrio y en el club Petrolero Argentino, donde jugaba al fútbol.

En la causa, tomaron intervención el ministerio público fiscal a través de Gabriela Macaya, mientras que el acusado fue asistido por la defensa particular, Melina Posser.

Tras dos días de juicio el tribunal tomó la decisión de declararlo culpable pero ahora falta otra instancia en la que se determinará la pena. Por este delito la pena mínima es de 10 años pero se evaluará en la audiencia de cesura cuántos años le corresponderán al homicida.

Familiares y amigos, aguardaron durante todas las jornadas del juicio afuera del edificio judicial (Foto: Andrea Vazquez)

Luego, a las 18, se hizo otra audiencia para definir si Dimarco permanecía con prisión preventiva como hasta hoy. El juez de Garantías Mario Tommasi, le dio la razón a la fiscal Macaya que pidió la continuidad de la preventiva. “A lo largo de este proceso estuvo detenido por el riesgo de peligro de entorpecimiento de la investigación. Este es uno de los hechos más graves que prevé el ordenamiento penal, usó un arma de fuego, mostró un total desprecio por la vida de un amigo o conocido”, subrayó Tommasi.

Refirió que existen un clima “de animosidad entre entre determinadas personas”. Finalmente consideró que l hecho de que pasó el juicio “no habilita para decir que los riesgos han desaparecido. Yo diría que se han incrementado porque advierto que hay un riesgo de fuga notable”. Explicó que el delito por el que hoy fue condenado tiene un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión.

La domiciliaria que preconiza la defensa es “absolutamente inviable”.la policía no está en condiciones de poner un personal policial en las puertas y no se pueden distraer este tipo de recursos humanos y no se justificaría. El riesgo existe, está latente y debidamente acreditado a lo largo de todo el proceso. Consideró que se dan todos los requisitos para que permanezca como hasta ahora hasta el 24 de junio.

La defensora Posser había solicitado que se acepte la prisión domiciliaria y ofreció el domicilio de una tía en Plottier, al tiempo que mencionó quiénes serían los tutores de Dimarco si así lo aceptaban. Sin embargo, el juez Tommasi rechazó esta opción. Posser anunció que solicitará la revisión de esta medida.