Desde el bloque Compromiso, del concejal Gustavo Iril, se pidió al gobierno provincial que se repare toda la traza pero especialmente los kilómetros cercanos a Picún Leufú.

El proyecto fue presentado en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul y deberá ser analizado por el resto de los concejales.

Iril explicó que se le pide al gobernador Omar Gutiérrez “la repavimentacion, demarcación y señalización de la ruta 17. Además pedimos al ejecutivo municipal interceda para poder arreglar la ruta en el tramo entre Plaza Huincul y Picun Leufu”.

El municipio de Cutral Co hizo llegar el mismo reclamo hace un año, cuando el gobernador Omar Gutiérrez se reunió con los intendentes de la zona. En su momento el intendente explicó que hay muchas derivaciones médicas entre Picún Leufú, Plaza Huincul y Cutral Co. “Nos manifestaron que no tenían presupuesto. Pero les digo, muchachos si no hay presupuesto para 20 kilómetros de ruta , vayámonos”, dijo el intendente en ese momento.