Esta tarde, las diferentes organizaciones sociales marcharon a 46 años del golpe militar, desde Olascoaga y JJ Valle hasta el Sitio de la Memoria. En el lugar hubo música, expresiones artísticas y palabras de diferentes sectores participantes en la jornada de este 24 de marzo.

La columna la encabezaron Familiares de Detenidos Desaparecidos y expresos políticos de la comarca petrolera. Luego los acompañaron las diferentes organizaciones políticas como Nuevo Encuentro, el sindicato docente ATEN, integrantes de la comunidad mapuche urbana Xem Kimvn, Poder Guevarista, Partido Obrero, Movimiento Evita, vecinos y vecinas.

En el sitio de la Memoria, Beatriz Moreno dio la bienvenida y luego fue Pablo Hodola, hijo del matrimonio desaparecido Sirena Acuña y Oscar Hodola, quien inició la ronda de oradores. “Los Familiares e Hijos de Desaparecidos somos quienes nos sumamos y ante los reclamos, cortes de ruta también estamos ahí. Acompañamos al personal de salud, a los Elefantes en su lucha en solidaridad”, dijo.

Pablo explicó que para que hubiera desaparecidos -incluidos los 19 de acá- “hubo un contexto de formación, porque hubo un trabajo previo, de personas civiles, que viven en Cutral Co y Plaza Huincul que fueron colaboradores y lo sabemos. No tienen que sentirse perseguidos, sino que tienen que tener conciencia que las aberraciones que cometieron traspasan el tiempo y hoy hacen que estemos diciendo nunca más”.

Luego pidió que todo el arco de la dirigencia debe reconocer que “hay una generación ausente y por eso estamos nosotros: los familiares e hijos, a 46 años diciendo memoria, verdad y justicia”. “Por todos lo sucedido en nuestro país y los vecinos como Chile y Uruguay. Nosotros no podemos perder la memoria, ustedes no pueden perder la memoria sus hijos, sus nietos no pueden perder la memoria porque la construcción de una patria más libre y soberana. Justicia va de la mano de anclarse al pasado para poder construir el futuro”, subrayó.

Como parte de la actividad se desarrollaban diferentes expresiones artísticas.