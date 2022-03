Los trabajadores del sector de Cocina del hospital de Complejidad Media resolvieron mantener el paro que consiste en solo garantizar los servicios de comida para los pacientes internados.

Si bien hubo una reunión entre los referentes de los empleados con el director Gastón Zúñiga, el lunes y hoy con el sector de Contrataciones de Salud y el jefe de la Zona Sanitaria V, Daniel Conti, la protesta no se levantó.

El dirigente de CTA, Daniel Herrera explicó que resolvieron que “si no hay un acta firmada de que se mejorarán las condiciones, no se levantará la medida de fuerza. Les detallamos las innumerables falencias no tan solo de la cocina sino de otros sectores como lavadero, maestranza y camilleros”.

Aunque entendió que el encuentro fue positivo, dijo que solo se mantiene el servicio para los pacientes que es el desayuno, colación, almuerzo, merienda y cena. No así el refrigerio para los más de 300 empleados del hospital como tampoco la comida para los médicos de guardia.

El servicio de cocina está terciarizado a una empresa que tiene a su cargo 22 trabajadores, quienes describieron las falencias en la cocina como la falta de azulejos, la plaga de cucarachas, la rotura de las puertas de los hornos industriales, entre otros problemas.