El referente del Frente Neuquino, Ramón Rioseco, convocó hace unos meses a una gran interna entre todos los partidos opositores para elegir al candidato a gobernador que se opondrá al MPN en las elecciones de 2023.

Esta mañana aseguró que “todo el mundo que estuvo de opositor al MPN está invitado.Y con gran parte de ese “todo el mundo” estamos en conversaciones. Conversaciones que son extraoficiales por el momento y (marchan) con un buen rumbo podríamos decir, esa es la expectativa que tenemos”, dijo en “Mañanas en Red” de La Red Neuquen.

Ramón Rioseco plantea que se debe dejar de la lado “la ideología” y fijar puntos en común entre todos los opositores. Y propone: “solucionemos los problemas a la gente, los cotidianos, que la plata no le alcanza, que no tiene trabajo, que no tiene agua potable, que no tienen gas, que no tienen rutas para hacer turismo, bueno, que no tienen desarrollo industrial”.

Hace unos días, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que el candidato oficial del MPN, será el vice gobernador Marcos Koopman, una figura no muy conocida. Pero para Rioseco que sea Koopman no abre las posibilidades de la oposición porque “yo creo que el MPN siempre es importante. Es el que está gobernando, es el partido oficialista. Así que, el candidato que esté representando al MPN va a ser importante. Indudablemente, que tiene la expectativa para poder repetir, porque lo vienen haciendo hace 60 años, no es que se está inventando algo nuevo, ¿no?”.

Finalmente Rioseco hizo una autocrítica y dijo que el “techo del Frente de Todos no alcanza para ganar” y que “hay que cambiar el eje de lo que hicimos en estos últimos 30 años nosotros. Hemos fracasado exitosamente como opositores, esto es así”.