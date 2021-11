En una entrevista radial, el referente opositor y parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, dijo que sin ese frente amplio “no se le puede ganar al MPN”.

Entonces propone dejar de la ideología y sumar a todos los partidos en una interna sin precedentes. Según explicó, solamente de esa manera se puede construir un frente que le pueda ganar al MPN. Obviamente se le planteó que la ideología entre todos esos partidos es diametralmente opuesta.

“Si nosotros creemos que con solo el PJ vamos a ganar, estamos en otro mundo, todos lo saben. Con el PJ no alcanza, sacaron el 16% ahora, por favor. Tenemos que hacer un acuerdo estratégico en los partidos y territorial. Y olvíndense de las ideologías sino no vamos a gobernar nunca”. Ramón rioseco

Según la postura de Rioseco, hay un espacio en el que todos los partidos pueden confluir. Y que la gente votaría a quien pueda mejorar su calidad de vida. “La gente es muy inteligente, tenemos una mirada muy corta de la ideología política, a la gente quiere que le solucionen los problemas, que haya clases, que haya Justicia, que la ruta está bien, que los hijos puedan ir a la universidad, que haya trabajo. Después la política no le interesa, le interesa cambiar el auto, salir de vacaciones y tener su vida familiar ordenada”.

Guardó silencio mientras se disputaron las elecciones a diputado nacional pero en una entrevista con La Red, Rioseco salió a cruzar fuerte al PJ. “Tania (Bertoldi no era buena candidata, salió tercera, nos pasó en todas las provincias, Tolosa Paz no tiene un peso político para discutir el poder en Buenos Aires. Otro error, más grave, es tener superávit fiscal y el 50% de pobres, se están realizando cambios, pero fue un error de cálculo, salvamos la ropa, no logramos un debate y salimos casi empatados en legisladores, han subestimado lo que se discute en la Argentina. Se privilegió el consenso para no llegar a una interna y creo que una interna hubiera sido sana, necesitamos una interna poderosa, grande, que haya muchos candidatos a gobernador”, concluyó.