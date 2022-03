La población de Cutral Co y Plaza Huincul sintió la falta de suministro en los dos últimos días. Más allá de los problemas de turbidez, finalmente el EPAS confirmó que tiene problemas eléctricos en Buena Esperanza.

En un comunicado oficial, el organismo provincial indicó que se trabaja en la reparación de problemas eléctricos en el sistema de bombeo del agua. “El equipo técnico responsable de realizar el mantenimiento de las bombas está trabajando en la solución del inconveniente, tareas que son complejas por la dimensión del equipamiento electromecánico”, explica el comunicado.

Como el agua potabilizada debe recorrer 70 kilómetros hasta llegar al reservorio (copa) de barrio Parque Oeste, sin las bombas funcionando no se puede enviar con normalidad.

Igualmente ya funciona el acueducto Los Barreales y desde Buena Esperanza pueden mandar un poco, así que el caudal se verá reducido al 50%.

Los municipios lo distribuirán entre todos los sectores, pero no informaron horarios y cuándo llegará a qué barrio. En todo caso, no tendrá presión así que se recomienda juntar agua en superficie para no quedarse sin suministro para las tareas básicas.