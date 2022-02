Se otorgan para estudiar en la Universidad de Flores, de manera virtual. Pueden ser diferentes tipos de organizaciones sociales (clubes, organizaciones religiosas, barriales) de cualquier localidad de la provincia y las inscripciones están abiertas hasta el 25 de Febrero.

Uno de los beneficiarios es de Plaza Huincul, se trata de Jorge Pérez, de la Asociación Civil Pervivencia (Persistir) de Plaza Huincul, quien contó que “gracias a la ayuda de las becas es que puedo estar estudiando la carrera de Psicología. La verdad que esta modalidad virtual me ayudó mucho porque me generó poder seguir la carrera porque la universidad me queda bastante lejos”.

Destacó que “esta es una oportunidad grande que generaron OPRI y UFLO para que los que pertenecemos a una organización podamos seguir instruyéndonos, seguir sumando herramientas”.

Las personas interesadas en postularse podrán solicitar el formulario de inscripción y las bases y condiciones por correo electrónico a [email protected].

Las o los postulantes deberán presentar nota aval de la OSC que presenta la postulación; formulario del o la postulante indicando la motivación para realizar la carrera de grado o pregrado elegida; certificado analítico y/o rendimiento académico del postulante; y documentación que acredite la situación económica y/o social del o la aspirante. Toda esta documentación deberá ser enviada a [email protected].