El verano está cerca y los visitantes empiezan a aparecer en las zonas de la periferia de la ciudad. Este jueves por la mañana un enorme arácnido fue visto en barrio Pueblo Nuevo mientras cruzaba desde un descampado a una cuadra urbanizada.

Motivados por el calor y el movimiento de suelo propio de las nuevas construcciones en la zona; los insectos empiezan a dejar los espacios que antes habitaban y protagonizan “encuentros cercanos” con la gente, que no los recibe de la mejor manera. Pero también existe un mandato natural de temporada: son machos y andan en busca de pareja para reproducirse.

En este caso en particular, la araña se encontró en la zona donde se construirá el barrio Petrolero de Cutral Co; y a metros del tendido de la red troncal de cloacas sobre la avenida René Favaloro, con un constante movimiento de suelo y excavaciones.

El espécimen encontrado en J. J. Valle al final es una Grammostola, más conocida en la región como “araña pollito” o “tarántula”. Son inofensivas para los humanos y poseen un veneno que puede causar, a lo sumo, picazón.

Además, representan un eslabón necesario para mantener el equilibrio de la cadena natural, dado que ingieren otros insectos y pequeños roedores.

Si bien su aspecto y tamaño pueden resultar intimidantes; recomiendan no tocarlas ni lastimarlas; ya que pueden reaccionar si se sienten amenazadas. Expertos afirman que no saltan; su veneno no es letal para las personas; pero que además de su picadura pueden soltar pelos que provocan reacciones alérgicas en la piel.

Asimismo, aseguran que no se hospedan en las casas o en zonas habitadas y; si se las deja, continúan su travesía y regresan bajo tierra.