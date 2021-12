El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra sostuvo que las condiciones de habitabilidad de los trabajadores en los traillers de los yacimientos atenta contra su salud física y mental.

Este jueves hubo concialiación obligatoria entre el gremio y las empresas operadoras por el régimen de trabajo del personal de salud. Antes de la pandemia eran puestos que estaban invisibilizados pero ahora crecieron en número y, por protocolo, deben cumplir con turnos rotativos.

Pero las empresas no quieren pagar las horas de espera y viaje, aseguran que no son horas extras. Pereyra no solo fue por ese pago sino también por el retroactivo que les deben y también por las condiciones en las que viven todos los trabajadores que están con diagrama en el yacimiento.

“Hasta marzo del 2020, el de salud era un sector que capaz no lo teníamos en cuenta, con la pandemia (de Covid-19) comenzó a crecer el personal de salud en los yacimientos, tienen sistemas distintos de rotación, violando el convenio colectivo de trabajo, respecto de las horas de espera que no les pagan, queremos corregir todo esto”, dijo Pereyra.

Y además consideró que se debe ir más allá, “porque salud es todo”. Y allí responsabilizó a la Secretaría de Trabajo de la provincia y de Nación “por permitir las condiciones de habitabilidad, no se puede tener al compañero viviendo en un trailler, sin un lugar de esparcimiento, sin lugar para hacer ejercicio, asoman la nariz y lo único que ven es nada, después caen en tratamientos psicológicos. En algunso casos les prohibieron llevar la bicicleta que usaban para dar una vuelta en los caminos de tierra. Y entonces hablemos de salud, la humanización del trabajo, porque las cosas han cambiado. La organización está muy firme, muy fuerte, para que esta gente venga a hacer lo que ellos quieran”, detalló.