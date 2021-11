Según los datos suministrados por el sector de Epidemiología del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul, no hubo contagios en las últimas 24 horas, por lo que las dos localidades no tienen personas que cursen la enfermedad.

El comité de emergencias provincial informó que hubo 27 casos confirmados y que se recuperaron 29 personas. El número total de casos sigue por encima de los 400, son 426.

De los nuevos contagios, 17 fueron en Neuquen capital, 4 en San Martín de los Andes y 1 en Plottier. Esas son las localidades donde hay mayor cantidad de personas que tiene el virus.

El nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva sigue en el 68.5%