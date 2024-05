Este martes, Claudio Salazar, secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén (Sejun), se presentó en el Juzgado de Paz de Cutral Co para manifestarse por la grave falta de personal que afecta a varios organismos del Poder Judicial de la provincia.

En una entrevista realizada en el lugar, Salazar describió la situación crítica que enfrenta el Juzgado de Paz. “Actualmente, la jueza de paz está trabajando sola porque la única empleada disponible está con parte de médico. Se necesita, como mínimo, una dotación de la jueza más cinco empleadas administrativas”, señaló Salazar.

El dirigente sindical explicó que este reclamo no es nuevo y ya ha sido presentado en varias dependencias provinciales, incluido el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. “Nos parece que hay situaciones que ya son límite. Una de ellas es el Juzgado de Paz, donde la multiplicidad de tareas que tienen acá en la Justicia de Paz, todas las contrataciones de domicilio para diferentes trámites que tiene que hacer la población de Cutral Co, nos parece que es una sobrecarga enorme”, explicó.

Salazar destacó la importancia de contar con más personal administrativo para asegurar el acceso inmediato a la justicia. “Estamos requiriendo al tribunal que nombre personal administrativo. El año pasado se aprobaron 250 cargos que ya podrían estar trabajando en varias dependencias judiciales de la provincia”, afirmó.

En una reunión reciente con el intendente de Cutral Co, Ramón Ríoseco, Salazar transmitió la preocupación del sindicato. “Le expresé la preocupación por parte del sindicato de esta situación de crisis del Poder Judicial en función de la falta de personal. Le expliqué cuáles son las áreas más sensibles donde se necesita personal urgente, básicamente donde concurre la población más vulnerable, como la justicia de Paz de Cutral Co, las Defensorías Civiles y las oficinas de violencia”, comentó Salazar.

Ríoseco se comprometió a gestionar una respuesta institucional ante el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para abordar esta problemática. Mientras tanto, el Juzgado de Paz opera con un horario limitado, ya que la jueza debe atender al público y realizar tareas administrativas simultáneamente. “No se está atendiendo al público de manera regular debido a la carga de trabajo. No descartamos que si no se brinda una respuesta urgente a estos planteos, vamos a empezar con retención de tareas porque nos asiste la razón”, advirtió Salazar.

Finalmente, Salazar hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades para que comprendan la gravedad de la situación y apoyen el reclamo por más personal administrativo en el Juzgado de Paz de Cutral Co. “La población que ha venido nos ha dado la razón y nos va a acompañar en el reclamo. No puede estar trabajando una sola persona con una demanda diaria de alrededor de 100 personas”, concluyó.