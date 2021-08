Este lunes, la principal referente del PRO nacional, Patricia Bullrich llegó a Neuquen para brindar su respaldo a la lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza el empresario Pablo Cervi, de Juntos por el Cambio y que participará en las PASO.

En el Paseo de la Costa de Neuquén capital, donde se había convocado alrededor de 500 seguidores, Bullrich indicó que “no vamos a regalar a la Argentina a una mafia que quiera a nuestro país sin futuro”.

Cervi, luego de recordar que el paseo costero lleva el nombre del exintendente Horacio “Pechi” Quiroga, dijo que la visita de la exministra de Seguridad de la Nación “representa que estamos trabajando juntos, en un mismo espacio, y que somos parte de un proyecto nacional”. Luego, señaló que “somos un gran equipo que queremos cambiar y transformar la Argentina”.

A su turno, Bullrich, repasó cada uno de los temas de la agenda nacional, y hasta recordó el crimen del policía neuquino José Aigo, “Los venezolanos hoy nos dicen que a ellos los fueron llevando a fuego lento y nos piden que no dejemos que a nosotros no nos lleven a fuego lento. Por eso tenemos que salir a la calle siempre. Si algunas cosas hicimos en nuestro gobierno a fuego lento, el próximo gobierno vamos a ir con valentía y con coraje; no nos pisan más”, disparó sobre el cierre de su presentación.

Recordó un viaje a San Martín de los Andes, “cuando vos Ayelén eras muy chiquita”, comentó mientras abrazaba a Ayelén Quiroga, quien ocupa el segundo lugar en la lista, mientras que el joven del PRO, Nicolás Montero va en el tercero. El presidente de esa fuerza en la provincia, y actual concejal, Marcelo Bermúdez también acompañó el acto al igual que el diputado nacional David Schlereth.

“Ayer juntos hicimos historia en la provincia de Corrientes, llenando las urnas de votos republicanos, de cambio”, arremetió luego, levantando el tono de voz. Dirigiéndose a los candidatos locales, exclamó: “tenemos la responsabilidad de representar a una sociedad que está angustiada, que siente que se le ha trabado el futuro. Tenemos la sensación de que Argentina está sin un horizonte, como si no tuviéramos la posibilidad de progresar”.

Después de proclamar que “queremos un país en donde haya más oportunidades, empleo privado, y emprendedores”, cuestionó con dureza al oficialismo nacional, al asegurar que “el quédate en casa, que nos pidieron al comienzo de la pandemia, en materia de política social tiene más de 10 años: Quédate en casa, te doy un plan, no progreses”.

Por último, destacó que “hoy en todo el país sentimos la decepción de los argentinos, una angustia profunda que tiene que ver con la necesidad de defender valores históricos, los valores de la Republica, la Justicia y la Libertad. El sueño argentino de un gran país en donde lo hijos superan a sus padres, donde haya capacidad para estudiar, para el trabajo y la cultura del esfuerzo como forma de mejorar nuestra vida”.