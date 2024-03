Por un trimestre, García fue el secretario de Deportes de la provincia de Neuquén pero ahora lo designaron como delegado regional de la Comarca Petrolera, en el ministerio de Julieta Corroza.

El cambio fue anunciado por el gobierno provincial como un reconocimiento a García, pero en los hechos se trata de un traspaso hacia un área de menor jerarquía aunque de mayor territorio político.

El denominado “equipo de delegados regionales” es numeroso, porque no hay una jerarquización en estas funciones recién creadas. Por ejemplo para el ministerio de Gobierno, el referente es Hugo Romero, que mantuvo reuniones con diferentes instituciones.

En el caso del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos locales y Mujeres, sería Rubén García aunque acompañado por un equipo que ya viene funcionando con Myriam Zurita a la cabeza. Ella aclaró a este medio que “no soy la referente política” de la región Comarca Petrolera, estatus que sí tendría García.

En concreto, el gobierno dijo “dada su experiencia y conocimiento de la realidad de esas localidades, el gobernador Rolando Figueroa lo convocó para sumarse al equipo de delegados regionales que llevarán adelante un trabajo de coordinación con el gobierno provincial conforme lo establecido en el plan de regionalización que se presentará próximamente”.

Se supone que la regionalización permitirá un gobierno provincial más presente y con interlocutores válidos y resolutivos. Se descarta que Claudio Larraza tendrá una buena relación con García pero ¿Ramón Rioseco? El intendente de Cutral Co no es de olvidar muy fácil las afrentas y seguramente le retumbarán en la cabeza las palabras que dijo García durante la campaña a intendente. No parece que Rioseco utilice al delegado regional como método para analizar acciones conjuntas con el gobierno provincial.