El exgobernador, Jorge Sapag, recordó que hace 8 años se aprobaba en la Legislatura el acuerdo entre las dos empresas petroleras y el gobierno de la provincia.

Para Sapag ese acuerdo fue el inicio del desarrollo de Vaca Muerta. Las organizaciones políticas también recordaron el día, las manifestaciones en contra del acuerdo.

“Hubo que soportar críticas infundadas alimentadas por el desconocimiento, zancadillas mal intencionadas, especulaciones empujadas por oportunismos electorales. Pero el tiempo nos dio la razón”, escribió Jorge Sapag.

La cuenta de Facebook de Jorge Sapag comenzó a tener actividad con la campaña de Mage Ferrareso y Osvaldo Llancafilo, que participarán en la campaña PASO.

“Con el puntapié inicial de Loma Campana, Vaca Muerta comenzó a desplegar sus alas y hoy, 8 años después, los números marcan que de las entrañas de esa formación geológica neuquina se extraen 3 de cada 4 barriles que produce nuestra provincia. Pero no es solamente eso. Porque de nada sirve tener el segundo reservorio mundial de gas no convencional y el cuarto de petróleo no convencional, si sus beneficios no se traducen en una mejora de la calidad de vida de todas las familias neuquinas” detalló el exgobernador.

¿Regresará Jorge Sapag a la vida pública y política a dos años de la elección a gobernador?