El domingo 1 de agosto no fue un día más. Las calles de Cutral Co fueron testigos de un inusual alboroto. Entre globos, sirenas, bocinas y aplausos, los amigos, hijas, nietos, bisnietos de Lidia Monje celebraban un nuevo año de vida.

La querida abuela Lidia festejaba su aniversario número 90 y sus seres queridos organizaron la caravana recorriendo la ciudad para celebrar.

El recorrido buscó transportarla en el tiempo y permitirle recordar aquellos primeros años de su niñez. Esos años en la Pasto Verde, esos años de amor junto al querido Tomas, ypefiano de ley y fiel compañero de vida. Esos años en el Barrio Peligroso, aquellos años en el mítico monolito fundacional de la avenida Carlos H. Rodríguez, años de juventud en su querido Cutral Co.

Podríamos decir que el festejo no fue completo, la Abuela celebró sus nueve décadas en una época muy particular. En la época de los protocolos, en la época de las famosas “Fases”, en la época de ASPO y DISPO. En la época en la cual muchas amigas y amigos, lamentablemente, ya no están.

Esto me permite decir que su mejor regalo es su salud. Por todo lo expresado, estimada pionera de la ciudad, te deseo muchos éxitos y muchos cumpleaños más. ¡VIVA LA VIDA, QUERIDA ABUELA LIDIA!

Atte, Walter Aguilar desde la ciudad de Corrientes.