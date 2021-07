La policía Magalí Hernández que ya había sido declarada culpable por homicidio culposo por la decisión unánime de un jurado popular tendrá que cumplir dos años y nueve meses de prisión condicional y de reglas de conducta que deberá respetar. Fue acusada por el homicidio de su pareja, Dante Biazetti ocurrido en Plaza Huincul.

En la audiencia que se llevó adelante el martes, se le impuso a Magalí Hernández , el juez Diego Chavarria Ruiz resolvió que al tratarse de un delito de homicidio culposo, la pena debe ir entre el rango de 1 a 5 años de prisión de ejecución condicional. El magistrado, destacó el acuerdo que arribaron las partes y especialmente en lo relacionado a la situación de la niña y el niño que tenía la pareja, y cuyos derechos son superiores y debe velarse por ellos.

El funcionario consideró también la situación de violencia de género, y como agravante se valoró la condición de policía y el uso del arma de fuego; como también la extensión del daño que provocó Hernández.

“Todo esto hace razonable, equitativo y junto a la pena que arribaron las partes para aplicar una pena de 2 años y 9 meses de prisión de cumplimiento condicional“, detalló.

Además, deberá cumplir una serie de pautas, entre ellas el tratamiento psicológico. Y debe cumplir el régimen de visitas de los menores con la familia paterna.

En la audiencia intervino la fiscalía con Sandra González Taboada y Gabriela Macaya, la querella constituida por Matías Cenci y Angélica Muñoz y la defensa oficial, a cargo de Vanessa Macedo Font.

En el juicio por jurado popular, la defensora oficial alegó que: “Los peritos concluyeron que de ninguna manera la víctima estuvo de frente al tirador” y agregó que “quedó demostrado que Magalí no quiso matar a Dante Biazetti, que hizo un disparo intimidatorio con la intención de asustarlo y que se vaya”. En esa oportunidad, pidió a las y los jurados que con todas las pruebas ofrecidas, consideraran que fue “un homicidio justificado o atenuado con las consecuencias legales que les ofrecimos: Magalí no quiso matar a Dante Biazetti, no disparó contra el cuerpo de Dante, Magalí ese día quiso defenderse de una agresión más”.