Magalí Hernández fue declarada culpable por el delito de homicidio culposo en calidad de autora, donde resultó víctima Dante Biazetti. El voto del jurado popular en Cutral Co fue unánime: 12.

Familiares y amigos del hombre esperaron afueran del edificio judicial festejaron al conocer el resultado. Esta tarde, después de tres horas de debate, los 12 miembros del jurado llegaron a un veredicto unánime.

Concluyó el juicio por el homicidio de Dante Biazetti que ocurrió en octubre del 2019.

La fiscalía, a cargo de Sandra González Taboada pidió al jurado popular la declaración de “culpabilidad” para Magalí Hernández por el delito de homicidio calificado por el vínculo y agravado por el uso de arma de fuego y que tuvo como víctima a Dante Biazetti. Lo hizo en el alegato de clausura que empezó esta mañana en la última audiencia

“Se ha acreditado el hecho por el que solicitamos culpabilidad en orden homicidio calificado por el vínculo y agravado por el uso de arma de fuego”, dijo a los 12 integrantes del jurado popular.

“Deben tener en cuenta que la señora Hernández estaba en un lugar seguro, cerrada con llave, era policía, tenía un teléfono, y podía llamar y a los pocos minutos tenía muchos compañeros de trabajo para auxiliarla. No era un peligro cierto ni inminente por todo lo expuesto y, sabiendo que al momento del hecho Magalí comprendía las acciones y podía dirigirlas libremente”, señaló.

La querella particular, a través de Angélica Muñoz, que adhiere a la postura de la fiscalía detalló las razones por las que pidió la culpabilidad de Hernández. “Estamos aquí porque solo queremos justicia, es lo que busca la familia Biazetti para que Dante descanse en paz”, dijo

Y agregó que “esta señora que tenemos aquí asesinó a Dante Biazetti, papá de sus hijos, hijo de Dominga y con diez hermanos. No alcanza con el perdón, la familia Biazetti rogamos que cada uno de ustedes se ilumine con sabiduría y en ese minuto para hacer justicia”. Es por eso que pidió la responsabilidad para la acusada.

La defensa pública Vanessa Macedo Font planteó que en las audiencias quedó acreditado que Magalí buscó “la ventana más alejada a la puerta y que desde ese lugar no veía donde estaba Biazetti, quería asustarlo para detener a su agresor”.

“Los peritos concluyeron que de ninguna manera la víctima no estuvo de frente al tirador” y agregó que “quedó demostrado que Magalí no quiso matar a Dante Biazetti, que hizo un disparo intimidatorio con la intención de asustarlo y que se vaya”. Y pidió a las y los jurados que con todas las pruebas ofrecidas, consideren que fue un “un homicidio justificado o atenuado con las consecuencias legales que les ofrecimos: Magalí no quiso matar a Dante Biazett, no disparó contra el cuerpo de Dante, Magalí ese día quiso defenderse de una agresión más”.