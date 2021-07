En la sesión de hoy, las y los ediles autorizaron al Ejecutivo para que firme con provincia convenios de asistencia y colaboración financiera por el período julio 2021 hasta julio 2022.

La ordenanza señala que el Ejecutivo podrá “afectar recursos de la coparticipación provincial” para la cobertura de la garantía de pagos de aportes reintegrables que el gobierno provincial disponga. Si bien en la votación general, las y los concejales presentes aprobaron, en el tratamiento particular, el concejal Gustavo Iril (Compromiso) no respaldó los artículos 2º y 3º.

“Plaza Huincul, como muchos saben reciben regalías por tasa de seguridad e higiene millonarias, de empresas multinacionales como YPF y las regalías que mes a mes se reciben del yacimiento El Mangrullo y por la cantidad de habitantes es uno de los municipios que mayor presupuesto, per capita, tiene”, fundamentó Iril.

Describió que el municipio sigue firmando con el gobierno provincial para endeudarse. “Entiendo que si hay coordinación entre el gobierno provincial y el municipal para generar estos préstamos está bien, pero me parece fuera de lugar autorizar al Ejecutivo a endeudarse”, subrayó. Luego dijo que estos aportes luego se transforman en no reintegrables y no encuentra la necesidad que el municipio se endeude con el ente ENIM con préstamos para comprar vehículos cuando de manera permanente recibe aportes del ente Enim.

“No creo que tenga que endeudarse con el gobierno provincial y mucho menos poner en juego recursos de la coparticipación que recibe mes a mes ante este convenio. Creo que estamos dando un cheque en blanco a un municipio que no necesita porque los recursos que recibe son óptimos”, destacó. Finalmente, indicó que las arcas municipales ingresan aportes cada vez más altos por la producción del yacimiento.

La votación terminó con la aprobación del bloque oficialista con Mónica Sarmiento, a cargo de la presidencia; Gabriela Gendana; Sergio Martínez y desde UC FN, Ramón Lecaro. Los artículos mencionados fueron rechazados por Iril.