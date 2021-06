A partir de que se anunció la presencialidad por parte del gobierno provincial, desde la EPET Nº 10 se anunció el cronograma para que se cumplirá desde el lunes 28, en adelante. Las y los estudiantes empezarán el martes 29.

El equipo directivo a cargo, indicó que están convocados el lunes 28 los auxiliares de servicio para realizar las tareas de limpieza y desinfección en los sectores que están en condiciones de ser utilizados, que es el ala sur del edificio central y el ala oeste del edificio del taller.

Para el martes 29, están llamados a asistir en el edificio central, en el turno mañana: preceptores, docentes y alumnos de la “Burbuja 3” de 1º año. Se indicó que 6º 4ª no está convocado, ya que el aula que ocupa se encuentra en el sector sin calefacción.

En el turno tarde: los preceptores, docentes y alumnos de la “Burbuja 3” de 6º 1ª; 6º 2ª y 6ª 3ª. En el edificio de Taller tendrán que concurrir en el turno mañana: “Burbuja 3” de las secciones Carpintería y Electricidad de 3º año.

Para el turno tarde: la “Burbuja 3” de Carpintería, Electricidad y Ajuste de 1º año. La “Burbuja 3” de Carpintería y Electricidad de 2º año.

Se indicó que los sectores de Secretaría, Asesoría, Biblioteca y Laboratorio sostendrán las guardias pasivas, debido a que los espacios en los que se desarrollan sus tareas no cuentan calefacción.

Por otra parte, el edificio no cuenta aún con “la reparación de la calefacción ni de los sanitarios para los alumnos en el Ala Norte no se convoca a los años restantes ni a los sectores a la asistencia presencial porque no se garantizan las condiciones de habitabilidad”.

Se indicó que no se garantiza la asistencia total del personal y de los alumnos respetando las decisiones individuales de docentes -según lo indicó el gremio ATEN- y o de las familias. En cambio, si acudirá el equipo directivo para responder a “las necesidades y requerimientos del personal, tutores, alumnos y mantenimiento escolar”.

Si existe algún cambio se informará debidamente.