El rapero Sam Sam le puso letra y ritmo a un video en el que busca captar la atención de la población más joven para concientizar sobre las medidas de prevención en plena segunda ola de coronavirus.

En conjunto entre el municipio huinculense y el hospital de Complejidad Media se elaboró este videoclip en el que el rapero local describe la situación y una vez más insiste en la necesidad de respetar los cuidados y mantenerse en el hogar.

El rapero Sam Sam hizo el tema donde apunta a la prevención (Video prensa Plaza Huincul)

“Quedate en tu casa. Óyeme hermano pero quédate en tu casa que afuera hay una amenaza y este virus que nunca descansa generando muerte donde pasa”, refiere en un momento del rap. En otro tramo, apela a la necesidad de usar barbijo y lavar bien las manos. “Si todos nos unimos lo vamos a lograr y después si quieren vamos a cantar”, sigue.

Apunta a que “si lo intentamos lo vamos a superar”. “Yo comprendo que en la casa falta el pan, yo comprendo que hay que ir a laburar, solo te pido que lo intentes una vez más, que vayas y vuelvas y no salgas a pasear”. No desconoce la situación crítica del hospital y también hizo referencia al describir que no hay camas, ni oxigeno para los pacientes.

Es una manera más de apuntalar las medidas de prevención en la población. Acá está el video