Desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Plaza Huincul, piden que los vecinos tomen precauciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Mauricio Montes funcionario a cargo de la dependencia municipal expresó “somos muy exigentes con respecto a las precauciones que tenemos que tener con el monóxido de carbono. Desde el mes pasado estamos haciendo un relevamiento con los vecinos asistidos por Desarrollo Social, para que corroboren el estado de las estufas, de los anafes y de las conexiones de gas; queremos que la gente sea consciente de que es una situación muy peligrosa que puede devenir en la muerte”.

Además se informó que los promotores sociales son los encargados de verificar la situación de los artefactos, en aquellos casos que se está asistiendo con leña y el bono de gas. De esta manera, si los artefactos de calefacción no están en condiciones, se le requiere al vecino que primero haga el mantenimiento con un gasista matriculado y hasta tanto no se haya solucionado la situación no se asiste con el bono ni la leña. Cabe aclarar que los promotores sociales trabajan con credenciales identificadoras para la tranquilidad de los vecinos.

“Aquellas personas que necesiten la asistencia y a las familias vulnerables, les pedimos que se acerquen a la Secretaría o bien que nos envíen un correo electrónico a desarrollosocial@plazahuincul.gov.ar para poder visitarlos y corroborar su situación. En estas épocas tan complicadas con respecto a la pandemia, tratamos de bajar la circulación de las personas y preferimos que nos manden un mail o nos llamen por teléfono a la oficina municipal” concluyó Montes.