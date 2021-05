En un informe que confirma todos los temores de la ciudadanía y las autoridades, desde el sector de salud se informó que ya no hay más camas disponibles para atender a pacientes con COVID-19.

Más grave aún es que hay 54 personas que deberían estar internadas pero, ante la imposibilidad de conseguir una cama, integran una lista de espera.

El informe está firmado por integrantes del sistema público y privado de salud. Entre ellos, Pablo Conti, el jefe de la Zona Sanitaria V (que corresponde a Cutral Co y Plaza Huincul).

En el texto se expresa “actualmente, la capacidad de internación en la provincia alcanzó su límite máximo y 54 pacientes se encuentran esperando una cama para internarse: 18 que requieren una cama en terapia intensiva, 16 para terapia intermedia y 20 para sala general. Asimismo, se constata una disminución en la edad promedio de internados en UCI —siendo en el día de ayer de 54,8 años— y una tendencia al aumento de severidad en la presentación clínica”.

Pero el comunicado va más allá de los números. “Este recuento de datos, doloroso y objetivo, no da total cuenta de las tragedias cotidianas y particulares que como comunidad vivimos en estos momentos. ¿Quién de nosotros no tiene entre sus afectos a alguien que se contagió, que se enfermó, que estuvo más grave de lo que pensaron que estaría? ¿Cuántos hemos tenido ya que despedir a un ser querido? ¿Cuántas secuelas, por Covid pero también por lo que el Covid no permite tratar, enfrentaremos en el futuro?”, se pregunta.

Más allá de esta grave situación, no se tomarán medidas para restringir la circulación al nivel de fase 1. Una vez más, se apela al cuidado personal de cada uno de los habitantes de la provincia y por ello es importante cumplir con las normas de comportamiento como usar el barbijo y mantener la distancia.