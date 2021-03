La muerte de niño de 8 años, Luciano Fuente, producto de una bala perdida, provocó la realización de un juicio por jurados que determinó la culpabilidad de Diego “Neneo” San Martín.

Durante todo el juicio se utilizó una maqueta donde los jurados pudieron ver la distribución de todas las viviendas y las distancias entre el tiroteo y el lugar donde estaba Luciano.

Ese trabajo, de gran precisión, lo realizó la joven arquitecta de Cutral Co, María Sol De Santis Xifra. La fiscalía de Cutral Co se comunicó con el Colegio de Arquitectos de Neuquen, que derivó el trabajo a la delegación Cutral Co y Plaza Huincul.

El pedido era la reconstrucción en una maqueta del barrio donde habían ocurrido los hechos que derivaron en la muerte del pequeño Luciano. “Se llamó a la matrícula más joven y se les ofreció la realización del trabajo y lo aceptó la arquitecta De Santis Xifra”, explicó la delegada local, Ana Cazenueve.

La maqueta es volumétrica, en escala de la planta es 1:200 pero la altura se exageró para que se pudiera entender el sector, también se solicitó desde la Fiscalía que se realizará un foto montaje en las viviendas de interés. El material utilizado fue cartón y poliestireno expandido.

Totalmente realizada a mano, sin uso de herramientas digitales. Se les propuso desde el Colegio, la ubicación de árboles en ciertos sectores, y personas para que puedan ubicarlas en los lugares necesarios y dar contexto relevante para la correcta identificación.