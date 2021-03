El defensor oficial Pablo Méndez, que fue tomado como rehén por un acusado de abuso sexual, representaba a cuatro de los siete imputados por el crimen del sargento en Cutral Co. La audiencia fue postergada para abril.

La audiencia de control de acusación, previa a la etapa de juicio, estaba programada para hoy en la ciudad. Sin embargo, el defensor Méndez cumple con una licencia médica por el traumático episodio vivido el viernes en Zapala. La ausencia del representante legal de los imputados motivó que el proceso tenga un nuevo obstáculo.

“Hace un año y 2 meses que estamos transitando esta etapa. Siguen jugando con nuestro dolor, es una agonía vivir así” dijo, frustrada, Gabi Varela, madre del sargento Gabriel Nahuelcar. Con la ausencia de Méndez, el representante del Ministerio Público de la Defensa fue Diego Simonelli, que solicitó la prórroga por no contar con los recursos necesarios debido a cierto desconocimiento de la situación particular de algunos de los imputados – a quienes él no representaba-.

“Me extraña porque conoce la causa y estuvo en las audiencias desde el principio. No queremos más manoseo del poder judicial ni de los defensores“, reprochó Luis Nahuelcar, padre del agente policial asesinado. “Cada vez vemos más opacada la justicia, pero seguimos firmes y vamos a ir a donde sea a pedir justicia por mi hijo, para poder ir algún día a su tumba y decirle que por fin descansa en paz”, agregó.

El control de acusación fue pospuesto para el 7 de abril y, en consecuencia, el juicio por jurados se realizaría recién en junio del 2021.