El intendente José Rioseco aseguró que el gobernador Omar Gutiérrez “es poco serio” y denunció que nadie se comunicó desde provincia para que el municipio arregle las escuelas.

“Después no alcanza el tiempo y le echan la culpa al municipio”, dijo en el programa “Vos a Diario” 98.3 de Neuquen Capital.

El diputado Maximiliano Caparroz había criticado ayer que el municipio no haga el trabajo de mantenimiento y reclamó saber qué se hizo con las partidas de mantenimiento del 2020.

“El diputado no sabe el manejo y habla. Es de Cutral Co pero no nos preocupa porque nunca viene por acá. Había dicho que se iba a sumar al sistema público por la pandemia y todavía lo están buscando para que haga una guardia en el hospital. No parece un diputado de la zona”, criticó el jefe comunal.

Según Rioseco, desde Educación nadie se comunicó. “Es fácil después decir háganlo ustedes y cuando no alcance el tiempo responsabilizar al municipio” detalló el intendente.

El gobernador Gutiérrez sugirió que se utilice el dinero de El Mangrullo. A lo que Rioseco respondió “no va a venir él a decirme donde poner la plata. El otro día quería sacar plata del Enim para pagar la deuda que tiene con los clubes de Cutral Co y Plaza Huincul, totalmente poco serio”.

Y fue más allá contra el MPN. “Plaza Huincul recibe la misma plata del Enim que Cutral Co, cualquiera que pasa por la ruta se da cuenta que una es una ciudad y la otra está viendo lo que va a hacer”, disparó.

Finalmente el intendente reclamó por “una deuda de años anteriores” y porque se hicieron todas las veredas en las escuelas “a medias con la provincia pero nunca mandaron nada”.

Y de paso recordó también que nunca viene a los municipios el dinero que envía Nación como aporte del tesoro nacional (ATN). “Yo les dije en los ministerios, hagan lo que tengan que hacer con la provincia pero destinen dinero también a los municipios porque acá no nos llega nada”, dijo.