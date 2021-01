El gobierno nacional dispuso de dos parámetros para determinar cuándo es necesario aplicar prohibiciones de circulación. Y la provincia de Neuquen está entre los peores en los dos.

El gobierno de Omar Gutiérrez ya no tiene más recursos económicos para afrontar una nueva cuarentena estricta. Necesita recaudar, que la industria del turismo pague impuestos y que la industria hidrocarburífera vuelva a producir.

Según publica el diario La Mañana Neuquen, analizan hacer mayores controles nocturnos y aumentar las multas por incumplimiento del protocolo sanitario. Pero nada más.

¿Cuál será el costo en vidas humanas que implicará esa recaudación? Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández intenta que no haya un debate sobre si se privilegia la economía o la salud. Pero es inevitable realizar un análisis de este tipo.

Gutiérrez no tiene más acceso a crédito, ya que no paga los que ya tomó en años anteriores y debió incluso negociar con el FMI el estado de su deuda. No puede darse el lujo de parar la economía nuevamente.

Pero los números de contagios y ocupación de camas de terapia intensiva se acercan peligrosamente a los peores tiempos de la pandemia en Neuquen, que ocurrieron en octubre pasado.

Si no se puede volver a fase 1, por razones económicas del gobierno y de los ciudadanos, que tampoco parecen dispuestos a perder sus ingresos, ¿entonces qué se puede hacer? Parece reiterativo, pero la única solución es usar el barbijo, mantener la distancia, usar alcohol en gel cuando vas a comprar, cuando salís de comprar, lavar todos los alimentos, poner alcohol diluido en todas las compras del super. Es decir, cuidarse cada uno.

¿Habrá que tomar otras decisiones sanitarias? Creo que se han tomado, aunque sin comunicarse públicamente. La más dura es internar y poner respirador solamente a las personas que se pueden salvar (o que lo pueden pagar porque los servicios privados de salud van a atender a los pacientes con obra social mientras puedan).

Con esta decisión se buscará no saturar los servicios de salud: al personal, las camas y los respiradores. Lo que no puedo precisar es qué parámetros se van a utilizar para elegir a las personas que accedan a un respirador cuando queden pocos. Porque no es información que se difunda oficialmente. Pero es fácil determinar que los adultos de la cuarta edad (mayores de 80 años), los que tengan una enfermedad terminal previa no son buenos candidatos para un respirador.

En Cutral Co y Plaza Huincul

Los intendentes José Rioseco y Gustavo Suárez no se han mostrado partidarios de las restricciones. Es poco probable que se sumen a medidas que frenen la circulación.

Rioseco dijo alguna vez que no vale la pena prohibir lo que no se puede controlar. El foco parece estar en hacer que se cumplan los protocolos en los locales gastronómicos y poner atención en que no haya fiestas clandestinas. Después dependerá de cada uno.

Si es una buena decisión o no, la historia lo dirá.