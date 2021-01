Desde la Universidad Tecnológica Nacional del barrio Uno se informó que el inicio del ciclo lectivo 2021 será con clases virtuales, como finalizó el 2020.

La decisión se tomó en el Consejo Directivo, que analizó las condiciones de seguridad sanitaria y el desarrollo del año académico 2020.

Tras ese análisis determinó que todavía no están garantizadas las condiciones para que no haya contagios masivos de COVID-19 entre los estudiantes, profesores y personal no docente.

Para la toma de esta decisión “se ha tomado teniendo en cuenta que durante el 2020 se ha dado cumplimiento al calendario académico, llevándose adelante las actividades de enseñanza, evaluaciones parciales y finales”.

Por otra parte también se consideró que “gran parte del estudiantado es de otras ciudades , y miembros de la comunidad universitaria integran grupos de riesgo o poblaciones vulnerables con relación a la pandemia de COVID-19, que no se cuenta con una infraestructura adecuada para el normal desenvolvimiento de las actividades propias de la institución, que se ha presentado el protocolo correspondiente, y que es necesario dar certidumbre al estudiantado, a docentes y no docentes. Cualquier modificación se dará a conocer por los medios oficiales de comunicación institucional”.