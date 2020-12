El eclipse solar se podrá ver solo por dos minutos a ojo desnudo: ese es el escaso tiempo en el que la luna bloqueará al sol totalmente. Los momentos anteriores y posteriores del evento sólo podrán mirarse con gafas especiales, telescopios con filtros adecuados, o de manera indirecta, por proyección.

El ojo humano es sumamente sensible a la radiación solar, y los eclipses son una de las causas más comunes de lesiones: mirar el sol de manera directa o a través de objetos inadecuados, produce daños conocidos como retinopatía solar. El problema es que al mirar no se siente dolor, de manera que el daño se percibe más tarde, con síntomas como distorsión de imagen, pérdida de campo central y disminución de la visión.

Desde los sitios especializados en astronomía y oftalmología se hace hincapié en dar prioridad al cuidado de los ojos, y se detallan los métodos aptos para observar el fenómeno:

Método directo : con gafas homologadas para eclipses solares y telescopios o binoculares que indefectiblemente deben tener colocados sus filtros certificados.

: con gafas homologadas para eclipses solares y telescopios o binoculares que indefectiblemente deben tener colocados sus filtros certificados. Método indirecto: por proyección hacia un plano, a través de telescopios o binoculares, o usando una caja oscura. También observando sobre una hoja o el piso el dibujo que pasa a través de un colador o espumadera.

No se debe mirar el eclipse “a ojo desnudo”, excepto en los dos minutos en que el disco solar queda tapado por la luna. Pasado este tiempo, se debe volver a usar la protección.

Es importante saber también que incluso usando gafas o dispositivos ópticos con filtro, la observación debe ser fraccionada, es decir: se mira el Sol durante algunos segundos, se deja de mirar por un rato, y luego se puede mirar otra vez.

No se deben usar anteojos oscuros, CDs, radiografías, celulares, filtros de cámaras o cualquier otro objeto. No solo es extremadamente peligroso, si no que puede incrementar el riesgo de daño por el efecto multiplicador de rayos y calor a través de los lentes. Como alternativa, se puede recurrir a los vidrios especiales DIN 14 o más, para máscara de soldador, siempre respetando los tiempos cortos de observación.