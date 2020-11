La madre de las niñas que ayer inició la protesta volvió esta mañana frente a la división Tránsito. Está instalada con la carpa. Si bien la ruta 22 no está cortada, durante algunos minutos, interrumpen el tránsito, entregan panfletos y explican la situación. Luego, continúa la circulación normal.

Desde ayer, que la mujer inició la protesta y el objetivo es solicitar a la Justicia que revoque la decisión de dejar al sospechoso de abusar de sus hijas con prisión domiciliaria.

La determinación la tomó un Tribunal de Impugnación tras múltiples audiencias convocadas por la defensa particular del abusador, en una audiencia que se celebró el miércoles.

El caso generó indignación primero porque no se le realizaba la cámara Gesel a las niñas, tras meses de pasada la denuncia. Ello provocaba que no recibieran asistencia psicológica, porque no se podía antes de la pericia.

Luego se le formularon cargos y se dejó al abusador preso por cuatro meses, pero ahora se le otorgó la prisión domiciliaria.