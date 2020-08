Las madres de niñas abusadas sexualmente esperan respuestas por parte de la Justicia penal ya que ninguna de las víctimas ha cumplido con la pericia denominada “Cámara Gesell” que, de ser positiva, activaría la acusación formal del sospechoso.

Algunas familias esperan cinco o seis meses para poder realizar la pericia lo que genera que, mientras tanto, los abusadores estén sueltos y las víctimas deban dejar la ciudad.

El relato de MQ, madre de dos niñas, una de 12 años y otra de 11 años, abusadas por 5 años, demuestra el desamparo de las víctimas.

“Después de hacer las denuncias recibimos amenazas, un día cortaron la luz del departamento, querían entrar de noche, era una locura, con el tipo suelto”, contó.

Así que decidió dejar Cutral Co, mudarse a otra ciudad. “A mi me amenazaba él y la familia. Pero a la nena le seguía mandando mensajes. Todavía no le formulan cargos porque no hacen la Cámara Gesell, a mi me dijeron que la persona encargada es personal de riesgo de COVID-19, pero no se porque cuando fui había madres que habían esperado mucho más que yo”, explicó.







Sin respuestas, decidió protestar en la Casa de Gobierno y fue atendida por el abogado del Ministerio de Ciudadanía. Así consiguió un turno. En su caso hay registros de un diario íntimo de la niña donde relata el abuso y también se secuestró el teléfono celular con los mensajes que lo acreditan.

Como a otras niñas, todavía no puede recibir contención psicológica porque ello invalida la Cámara Gesell.

Relatos parecidos realizaron a este medio otras dos madres, una de las cuales también debió mudarse por las amenazas recibidas.