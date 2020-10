El municipio de Cutral Co también retirará fondos del ENIM, como lo hizo Plaza Huincul en su momento.

El proyecto de ordenanza, aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante, creó el programa “Cutral Co de Pie”. La idea es “generar empleo y reactivar el comercio local con la acción primaria e inmediata de obras públicas de corto y mediano plazo de ejecución, para generar un impacto en la economía de la ciudad de Cutral Co”.

El intendente José Rioseco mencionó en su discurso por el 87 aniversario que la obra de la bicisenda se pudo construir con una empresa “pero solamente iban a tomar a cinco personas, nosotros la tomamos y pudimos darle un sustento a 50 familias”.

¿Qué obras incluye el programa “Cutral Co de Pie?

Según el detalle del programa, los fondos no reintegrables que otorgará el ENIM, serán invertidos en el Colector Cloacal Norte, Plan Director Pluvial de Cutral Co, adquisición e instalación de Crematorio Municipal y Obras de Pavimento. En todas las obras se deberá emplear en un 85 % personal residente en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul.

Al respecto, la concejala oficialista Elida González, apoyó la iniciativa y dijo “estas son obras que le mejoran la calidad de vida a la gente, apoyamos la generación de trabajo, el consumo y el crecimiento local. Este programa sustenta el bienestar y la equidad sobre la base real de la producción y el empleo”.

En tanto, el Presidente del cuerpo, Jesús San Martín expresó, “esta ordenanza tiene que ver con seguir creciendo y seguir desarrollándonos como cada vecino y vecina se lo merece, cada día Cutral Co está más linda y esto se debe a una buena gestión y administración”.