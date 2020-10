El acto comenzó pasadas las 9 con la entonación de los himnos nacional y provincial; y las ofrendas florales de parte del municipio local, el Concejo Deliberante, Copelco, La Cámara de Comercio e Industria y los poderes Ejecutivo y legislativo de Huincul, en homenaje a los fundadores, pioneros, y víctimas de la pandemia del COVID-19 en Cutral Co.

Al inicio de su discurso, Rioseco lamentó que éste “es el segundo año que, por distintas circunstancias, no podemos festejar el aniversario”, recordando los reclamos por seguridad del 2019 ligados a una serie de homicidios que incluyeron la muerte de Luciano Fuente. Sin embargo, remarcó que “no hay nada para festejar pero mucho para hacer y no queremos preocuparnos, sino ocuparnos de los problemas de la gente”.

En un acto breve y con la presencia de un puñado de funcionarios, el intendente José Rioseco brindó un discurso dividido en tres etapas: el repaso de las obras realizadas y en ejecución; la situación epidemiológica de la ciudad; y un reclamo al gobernador Omar Gutiérrez por el recambio de cañerías de la toma de agua en Buena Esperanza.

#87ANIVERSARIO ENTREGA FLORAL EN EL MONOLITO FUNDACIONAL DE CUTRAL CO Publicado por C-co al Instante en Jueves, 22 de octubre de 2020

El intendente repasó lo que había prometido y ya está hecho. Comenzó por la inauguración de la obra del Centro Cultural, el asfalto en los “mal denominados loteos sociales donde hace pocos días hicimos las primeras calles de pavimentación y la conexión a Monte Hermoso”. También informó “finalizamos unas 160 conexiones de gas y cloacas que nos va a permitir continuar con el pavimento hacia el sur”.

En cuanto a las obras a futuro, aseguró que se está en “última etapa del desague pluvioaluvional y después se va a sumar Plaza Huincul. Es una obra que ronda los 800 millones para va a ser definitiva para la ciudad”.

“En barrio Zani, cumplimos las etapas 2 y 3, parte de las arterias estaban deterioradas e hicimos repavimentación“, dijo Rioseco y resaltó el trabajo “que resultó incómodo pero que será beneficioso, la bicisenda que en 15 días va a estar inaugurada porque nos hará transitar desde Ejército hasta JJ Valle. Nos resta una inversión importante para poner luces led”.

También detalló la finalización de nuevos espacios verdes “como la avenida Los Cipreces en Pueblo Nuevo, el riego automatizado en plaza San Martín y la pronta instalación de nuevos juegos”.

En cuanto a los anuncios de este año mencionó que se pondrá en marcha un trabajo conjunto con las agrupaciones mascoteras “a fin de entregarles un móvil para que podamos trabajar en forma conjunta”. Y a los vecinos de Colonia 2 de Abril y Filli Dei les anunció que se hará una obra para que llegue la luz, el agua. “Estamos tratando de cumplir con todos”, dijo el intendente.

Además se refirió a la situación de la pandemia y pidió un último esfuerzo, tras celebrar que se haya achatado la curva de contagios. Finalmente le reclamó al gobernador Omar Gutiérrez la realización del recambio de cañería hacia la planta Buena Esperanza. Aseguró que hay “un problema en el gabinete provincial con Cutral Co”.