El presidente Alberto Fernández detalló las estadísticas de la pandemia de COVID-19 en el país. El gobernador Omar Gutiérrez estuvo allí y aseguró que se sumará a las medidas para disminuir la circulación de personas.

¿Cuáles medidas? todavía no fueron detalladas ya que las anunciará cada provincia. Pero la restricción no será para toda la provincia. El presidente mencionó “departamentos” específicos y en las gráficas mostró el departamento Confluencia del que forman parte las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul.

Hubo sorpresa por los datos que mostró Fernández de la provincia de Neuquen, ya que los datos provinciales tienen la ocupación de camas de terapia por encima del 90% desde hace mucho tiempo. Al parecer los datos de Nación no están actualizados.

Más allá de ello, a nivel nacional saben que la situación de Neuquen es muy compleja y que se necesita un respiro. Ello quedó muy claro con los testimonios del médico Raúl Ludueña y luego del médico Cristian Díaz, ambos llamando a población a cuidarse.

El gobernador Gutiérrez aseguró que frenan la circulación también es una forma de defender los puestos de trabajo.

La provincia determinó este fin de semana que no se pudiera circular en automóvil y además que todas las dependencias provinciales apliquen el teletrabajo.