Con una capacidad al borde de la saturación en el hospital Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul, el personal de Salud manifestó por redes sociales y en comunicados oficiales el desgaste por combatir la pandemia.

El fin de semana se viralizó la fotografía de un médico del Hospital Complejidad VI descansando en el piso luego de intubar a un paciente en la madrugada. “Son las 3 a.m. del día 4/10/2020. Acaba de intubar a un paciente, No dan más! Están destruidos física y psíquicamente” reza la publicación realizada en Facebook por un trabajador del nosocomio.







La foto se dio en las primeras horas del domingo, luego de un sábado que concluyó con 33 nuevos casos positivos de Coronavirus, siendo que el hospital de la comarca tiene capacidad para 32 personas en el sector Covid.

En el mismo orden, hubo enfermeros, camilleros y otros trabajadores del hospital que usaron las redes para pedir el apoyo de la población, extremando cuidados para evitar contagios y descomprimir al sistema de Salud Pública.

En esa misma sintonía, el doctor Raúl Ludueña, médico que voluntariamente colabora en las guardias del Hospital, explicó como se tuvo que adaptar el hospital para destinar espacios de pediatría y ginecología para afrontar la cantidad de pacientes diarios.

“Es muy injusto que la gente no entienda que debe quedarse en la casa. Que no debe hacer reuniones sociales, que no tiene que dejar que sus hijos vayan a las plazas a jugar al fútbol. La pandemia es de todos. La responsabilidad también!” concluye el mensaje.