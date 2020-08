Desde el Instituto Superior de Formación Docente Nº 1 de Cutral Co aclararon que el encuentro virtual del pasado 11 de agosto con la ministra Cristina Storioni no apuntaba al regreso a clases presenciales, sino a plantear las dificultades que impiden la apertura de escuelas en la pandemia.

“No se puede hablar del retorno a clases cuando las condiciones edilicias y sanitarias no están garantizadas; y por otro lado, cuando desde el ministerio de Salud se informa un aumento en los índices de casos de COVID-19″ planteó Belinda Figueroa, coordinadora de la Práctica del Profesorado de Inicial del ISFD N° 1 de Cutral Co.







La docente fue parte del encuentro virtual del pasado 11 de agosto, entre la ministra de Educación, Cristina Storioni, y los IFDs y Escuelas Superiores de la provincia. Desde la cartera indicaron que fue parte de una serie de reuniones destinadas a “trazar el camino de vuelta a las escuelas”, pero Figueroa aclaró que “en lo que va de la cuarentena, los IFDs y Escuelas Superiores se autoconvocaron para exigirle a la Dirección de Nivel Superior y a la ministra una reunión para informarle las distintas y complejas problemáticas que están atravesando todas las instituciones“.

“Esta pandemia ha dejado al descubierto la profundización de desigualdades sociales y económicas que impiden continuar el trayecto escolar. La falta de conectividad gratuita, el uso de dispositivos tecnológicos como así también, el hacinamiento en las viviendas, los horarios laborales y situaciones de desocupación; deja sin posibilidades de estudiar a miles de estudiantes en toda la provincia” expuso Figueroa.

En ese sentido, las instituciones retomaron el pedido de conectividad gratuita para estudiantes y docentes, claridad en el método para el ofrecimiento de horas y cargos vacantes, problemas de infraestructura escolar, la modificación del calendario escolar, los protocolos de las mesas de examen virtual y los trayectos para las instancias de prácticas, entre otros temas.

“Pretenden delegar la responsabilidad a las y los docentes que sostienen la educación pública, pero legítimamente es responsabilidad del gobierno provincial y el gobierno nacional”, concluyó Figueroa.