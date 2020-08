“Mi hermano nunca estuvo preso ni tiene antecedentes, no es un delincuente como todos dicen” asegura una de las hermanas de Walter Tapia, uno de los cinco imputados por el crimen del policía Gabriel Nahuelcar.

Pasó poco más de un mes desde que el proceso judicial dio un giro con la acusación de nuevos implicados. Desde enero hasta julio todo apuntaba a la responsabilidad de José Luis Espinoza como autor material, pero luego pasó a ocupar el lugar de partícipe primario junto a Walter Díaz, Lautaro Campos y José Adrián Culliqueo; mientras que la responsabilidad cayó sobre Miguel Ángel “Tuerto” Díaz.







La teoría presentada por el fiscal Santiago Terán apunta a un enfrentamiento entre grupos del barrio Peñi Trapún, que motivó la llegada de la policía y un segundo disturbio. En el último episodio, estuvieron Espinoza, Culliqueo, Campos y Walter Díaz, que arrojaban piedras y otros elementos; mientras que Miguel Ángel Díaz se posicionó detrás de unos árboles y disparó con un arma larga causando la muerte del uniformado.

Ahora, la familia de Walter decidió salir al cruce de las declaraciones que hizo la familia de Gabriel Nahuelcar y explicar que “él estuvo y tiró piedras, no lo vamos a negar, pero no lo mató“, sostienen.

Su hermana explicó que pese a la similitud de los apellidos, no tienen vínculo familiar con el Tuerto; y que “Walter nunca estuvo preso, no tiene antecedentes, trabajaba por el plus municipal y lo perdió. No es una persona como ellos dicen, trabaja y se dedicó a cuidar a su madre, pero los trataron como si fuesen el Chapo Guzmán”, cuestionó.

En ese sentido, su hermana manifestó que “si está identificado quién lo mató, no entendemos por qué tienen presos a las otras personas” y aclaró que “entendemos el dolor de esa familia, es muy doloroso y triste perder un hijo, pero no podemos juzgar si no conocemos. Si hubieran matado a uno de estos chicos, ¿hoy habría justicia por ellos?”.

Por el caso, cuatro de los cinco imputados cumplen prisión preventiva a la espera del juicio que, en principio, sería por medio de un jurado popular.