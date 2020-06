Ayer los directivos de la empresa Lahue fueron notificados de que ya no prestarían el servicio de desparafinamiento, tarea que realizan desde hace 18 años.

La notificación fue informal. La empresa envió la orden de servicio y está a la espera de una respuesta oficial. Hay intenciones de contratar a una empresa de Río Negro que está realizando tareas en otro yacimiento.

“Nos dicen que no requieren el servicio pero ya nos informaron que el camión viene desde otro lado, de Río Negro, entonces no es cierto que no lo necesitan”, explicaron desde Lahue.